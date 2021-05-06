Наличные доллар и евро дешевеют

В четверг, 6 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3,75 коп и составляет 27,5905 грн. Курс продажи упал на 4,75 коп – до 27,813 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный – 27,65 грн. Для продажи минимальный курс – 27,74 грн, максимальный – 27,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,35 коп и составляет 33,015 грн. Средний курс продажи упал на 12,75 коп и составляет 33,435 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,15 грн. Для продажи минимальный курс – 33,31 грн, максимальный – 33,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,805 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,91 грн.

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Анна Ишутина

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