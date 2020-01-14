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Наличные доллар и евро дорожают

Наличные доллар и евро дорожают
14.01.2020, 12:13

Наличная гривня подешевела

Во вторник, 14 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 8,30 коп и составляет 23,8653 грн. Курс продажи вырос на 10,03 коп – до 24,2287 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,0 грн, минимальный курс продажи – 24,05  грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,07 коп и составляет 26,3650 грн. Средний курс продажи вырос на 12,17 коп до 26,9497. Продать евро дороже можно за 26,61 грн, купить дешевле – за 26,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 3,453 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,944 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.

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