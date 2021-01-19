Наличные доллар и евро дорожают

Во вторник, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,35 коп и составляет 28,066 грн. Курс продажи вырос на 3,05 коп – до 28,359 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,22 грн, максимальный – 28,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,4 коп и составляет 33,778 грн. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп и составляет 34,293 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,6 грн, максимальный – 34,01 грн. Для продажи минимальный курс – 34,16 грн, максимальный – 34,48 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,43 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,892 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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