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Наличные доллар и евро еще подешевели

29.12.2020, 12:16
Наличные доллар и евро еще подешевели - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во вторник, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,95 коп и составляет 28,0845 грн. Курс продажи упал на 4,65 коп – до 28,3965 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,29 грн, максимальный – 28,52 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,7 коп и составляет 34,076 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 34,7145 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,45 грн, максимальный – 34,32 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 34,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,401 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 3,888 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,82 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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