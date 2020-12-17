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Наличные доллар и евро начали дорожать

17.12.2020, 12:07
Наличные доллар и евро начали дорожать - Фото
Иллюстративное фото: 8photo/freepik.com

В четверг, 17 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 10,3 коп и составляет 27,7555 грн. Курс продажи вырос на 11,7 коп – до 28,0595 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24,6 коп и составляет 33,6945 грн. Средний курс продажи вырос на 23,05 коп и составляет 34,211 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,3 грн, максимальный – 33,85 грн. Для продажи минимальный курс – 34 грн, максимальный – 34,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,7 коп и составляет 3,383 грн. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп и составляет 3,874 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина
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