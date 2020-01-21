Наличные доллар и евро подешевели

Во вторник, 21 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,43 коп и составляет 24,0980 грн. Курс продажи упал на 2,90 коп – до 24,4067 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 24,26 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,87 коп и составляет 26,6007 грн. Средний курс продажи упал на 3,60 коп до 27,0980. Продать евро дороже можно за 26,8 грн, купить дешевле – за 26,91 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,494 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 3,974 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,87 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,88 грн.