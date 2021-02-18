Наличные доллар и евро подешевели

В четверг, 18 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,4 коп и составляет 27,7205 грн. Курс продажи упал на 8,35 коп – до 27,9735 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный – 27,86 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,12 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,55 коп и составляет 33,2405 грн. Средний курс продажи упал на 19,3 коп и составляет 33,7395 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,95 грн, максимальный – 33,46 грн. Для продажи минимальный курс – 33,65 грн, максимальный – 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,423 грн. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 3,859 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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