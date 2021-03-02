Наличные доллар и евро подешевели

Во вторник, 2 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,2 коп и составляет 27,795 грн. Курс продажи упал на 4,25 коп – до 28,0435 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,98 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,05 коп и составляет 33,343 грн. Средний курс продажи упал на 19,05 коп и составляет 33,786 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,1 грн, максимальный – 33,65 грн. Для продажи минимальный курс – 33,62 грн, максимальный – 34,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,413 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,839 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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