Наличные доллар и евро подешевели

В понедельник, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,15 коп и составляет 27,5925 грн. Курс продажи упал на 3,05 коп – до 27,828 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,45 грн, максимальный – 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 27,93 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,3 коп и составляет 32,7935 грн. Средний курс продажи упал на 8,7 коп и составляет 33,241 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный – 32,92 грн. Для продажи минимальный курс – 33,1 грн, максимальный – 33,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,395 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,843 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,74 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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