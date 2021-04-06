Наличные доллар и евро подешевели

Во вторник, 6 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,9 коп и составляет 27,697 грн. Курс продажи упал на 13,25 коп – до 27,949 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,55 грн, максимальный – 27,75 грн. Для продажи минимальный курс – 27,85 грн, максимальный – 28,02 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,15 коп и составляет 32,5705 грн. Средний курс продажи упал на 4,45 коп и составляет 33,0105 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,3 грн, максимальный – 32,72 грн. Для продажи минимальный курс – 32,85 грн, максимальный – 33,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 3,393 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 3,776 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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