Наличные доллар и евро подешевели

В среду, 12 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 10,8 коп и составляет 27,504 грн. Курс продажи упал на 10,3 коп – до 27,732 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,35 грн, максимальный – 27,6 грн. Для продажи минимальный курс – 27,68 грн, максимальный – 27,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11 коп и составляет 33,21 грн. Средний курс продажи упал на 9,2 коп и составляет 33,6855 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,45 грн. Для продажи минимальный курс – 33,52 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,342 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,802 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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