Наличные доллар и евро подешевели

В понедельник, 24 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,45 коп и составляет 27,333 грн. Курс продажи упал на 3 коп – до 27,5645 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный – 27,38 грн. Для продажи минимальный курс – 27,48 грн, максимальный – 27,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,75 коп и составляет 33,1815 грн. Средний курс продажи упал на 10,3 коп и составляет 33,6015 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33,42 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,316 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,8 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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