Наличные доллар и евро подешевели

В понедельник, 2 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп и составляет 26,7255 грн. Курс продажи упал на 2,5 коп – до 26,9615 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный – 26,8 грн. Для продажи минимальный курс – 26,9 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,9 коп и составляет 31,635 грн. Средний курс продажи упал на 5,4 коп и составляет 32,0195 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,8 грн. Для продажи минимальный курс – 31,9 грн, максимальный – 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 3,296 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет – 3,749 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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