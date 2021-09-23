Наличные доллар и евро подешевели

В четверг, 23 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 10,15 коп. и составляет 26,5055 грн. Курс продажи упал на 8,9 коп. – до 26,726 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,35 грн, максимальный – 26,57 грн. Для продажи минимальный курс – 26,63 грн, максимальный – 26,87 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,7 коп. и составляет 30,9735 грн. Средний курс продажи упал на 11,65 коп. и составляет 31,3475 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,75 грн, максимальный – 31,1 грн. Для продажи минимальный курс – 31,16 грн, максимальный – 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп. и составляет 3,299 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп. до 3,739 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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