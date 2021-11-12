Наличные доллар и евро подешевели

В пятницу, 12 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,45 коп. и составляет 26,031 грн. Курс продажи упал на 0,2 коп. и составляет 26,255 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26 грн, максимальный – 26,1 грн. Для продажи минимальный курс – 26,18 грн, максимальный – 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,8 коп. и составляет 29,702 грн. Средний курс продажи упал на 12,9 коп. и составляет 30,1175 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,55 грн, максимальный – 29,8 грн. Для продажи минимальный курс – 29,97 грн, максимальный – 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп. и составляет 3,303 грн. Средний курс продажи упал на 2,5 коп. до 3,747 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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