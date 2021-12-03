Наличные доллар и евро подешевели

В пятницу, 3 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,45 коп. и составляет 27,1825 грн. Курс продажи упал на 6,15 коп. и составляет 27,4195 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,12 грн, максимальный – 27,25 грн. Для продажи минимальный курс – 27,29 грн, максимальный – 27,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,2 коп. и составляет 30,598 грн. Средний курс продажи упал на 12,4 коп. и составляет 31,0215 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,4 грн, максимальный – 30,8 грн. Для продажи минимальный курс – 30,86 грн, максимальный – 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп. и составляет 3,291 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп. до 3,773 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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