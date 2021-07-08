Наличные доллар и евро подешевели. Курсы валют по банкам

В четверг, 8 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,1 коп и составляет 27,1415 грн. Курс продажи упал на 3,05 коп – до 27,3465 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,22 грн. Для продажи минимальный курс – 27,27 грн, максимальный – 27,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,1 коп и составляет 31,9485 грн. Средний курс продажи упал на 9,25 коп и составляет 32,336 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,8 грн, максимальный – 32,07 грн. Для продажи минимальный курс – 32,17 грн, максимальный – 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи упал на 1,6 коп и составляет – 3,755 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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