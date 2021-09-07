Наличные доллар и евро подешевели. Курсы валют по банкам

Во вторник, 7 сентября средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 9,2 коп и составляет 26,6955 грн. Курс продажи упал на 7,25 коп – до 26,928 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный – 26,8 грн. Для продажи минимальный курс – 26,85 грн, максимальный – 27,08 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,9 коп и составляет 31,561 грн. Средний курс продажи упал на 10,35 коп и составляет 31,952 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,4 грн, максимальный – 31,65 грн. Для продажи минимальный курс – 31,84 грн, максимальный – 32,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,313 грн. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет – 3,755 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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