Наличные доллар и евро подешевели. Курсы валют по банкам

В среду, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,6 коп. и составляет 27,0845 грн. Курс продажи упал на 3,9 коп. и составляет 27,301 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,11 грн. Для продажи минимальный курс – 27,24 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,1 коп. и составляет 30,475 грн. Средний курс продажи упал на 9,4 коп. и составляет 30,8695 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,35 грн, максимальный – 30,6 грн. Для продажи минимальный курс – 30,7 грн, максимальный – 31 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп. и составляет 3,291 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп. до 3,769 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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