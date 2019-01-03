Наличные доллар и евро подорожали

В четверг, 3 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,18 коп до 27,5500 грн. Курс продажи вырос на 11,46 коп – до 28,0207 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи – 27,66 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,62 коп и составляет 31,2127 грн, средний курс продажи упал на 29,44 коп до 32,0350. Продать евро дороже можно за 31,6 грн, купить дешевле – за 31,56 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,7 коп и составляет 3,603 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 4,119 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)