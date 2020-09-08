Наличные доллар и евро подорожали

Во вторник, 8 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,55 коп и составляет 27,6115 грн. Курс продажи вырос на 2,6 коп – до 27,871 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,45 грн, максимальный - 27,75 грн. Для продажи минимальный курс – 27,8 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,4 коп и составляет 32,375 грн. Средний курс продажи вырос на 0,65 коп и составляет 32,9395 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,05 грн, максимальный - 32,6 грн. Для продажи минимальный курс – 32,75 грн, максимальный - 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,326 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,786 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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