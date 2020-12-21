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Наличные доллар и евро подорожали

21.12.2020, 12:17
Наличные доллар и евро подорожали - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 21 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 11,15 коп и составляет 27,847 грн. Курс продажи вырос на 13,25 коп – до 28,1735 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,95 грн. Для продажи минимальный курс – 28,1 грн, максимальный – 28,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,3 коп и составляет 33,788 грн. Средний курс продажи вырос на 8,65 коп и составляет 34,3715 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,35 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 34,1 грн, максимальный – 34,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,394 грн. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 3,866 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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