Наличные доллар и евро подорожали

В четверг, 21 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,25 коп и составляет 28,103 грн. Курс продажи вырос на 6,1 коп – до 28,38 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,19 грн. Для продажи минимальный курс – 28,3 грн, максимальный – 28,48 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,65 коп и составляет 33,898 грн. Средний курс продажи вырос на 2,35 коп и составляет 34,3975 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,7 грн, максимальный – 34,09 грн. Для продажи минимальный курс – 34,2 грн, максимальный – 34,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,443 грн. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 3,901 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,79 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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