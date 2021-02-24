Наличные доллар и евро подорожали

В среду, 24 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,45 коп и составляет 27,82 грн. Курс продажи вырос на 3,45 коп – до 28,0505 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,99 грн, максимальный – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,4 коп и составляет 33,6325 грн. Средний курс продажи вырос на 4,85 коп и составляет 34,0845 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,4 грн, максимальный – 33,8 грн. Для продажи минимальный курс – 33,95 грн, максимальный – 34,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,431 грн. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 3,856 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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