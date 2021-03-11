Наличные доллар и евро подорожали

В четверг, 11 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,35 коп и составляет 27,615 грн. Курс продажи вырос на 3,5 коп – до 27,867 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,8 грн, максимальный – 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,75 коп и составляет 32,819 грн. Средний курс продажи вырос на 13,4 коп и составляет 33,2885 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,55 грн, максимальный – 33,01 грн. Для продажи минимальный курс – 33,2 грн, максимальный – 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,393 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,84 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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