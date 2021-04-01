Наличные доллар и евро подорожали

В четверг, 1 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,1 коп и составляет 27,6895 грн. Курс продажи вырос на 1,3 коп – до 27,9205 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,55 грн, максимальный – 27,77 грн. Для продажи минимальный курс – 27,81 грн, максимальный – 28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,85 коп и составляет 32,381 грн. Средний курс продажи вырос на 1,65 коп и составляет 32,791 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,05 грн, максимальный – 32,55 грн. Для продажи минимальный курс – 32,65 грн, максимальный – 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,401 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,784 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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