Наличные доллар и евро подорожали

В четверг, 29 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,9 коп и составляет 26,82 грн. Курс продажи вырос на 4,05 коп – до 27,0435 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,65 грн, максимальный – 26,9 грн. Для продажи минимальный курс – 26,95 грн, максимальный – 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,85 коп и составляет 31,6645 грн. Средний курс продажи вырос на 12 коп и составляет 32,0455 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,4 грн, максимальный – 31,81 грн. Для продажи минимальный курс – 31,85 грн, максимальный – 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,313 грн. Средний курс продажи вырос также на 0,9 коп и составляет – 3,755 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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