Наличные доллар и евро подорожали

В понедельник, 11 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,3 коп. и составляет 26,2715 грн. Курс продажи вырос на 2,15 коп. – до 26,493 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,35 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,5 коп. и составляет 30,269 грн. Средний курс продажи вырос на 4,55 коп. и составляет 30,661 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный – 30,4 грн. Для продажи минимальный курс – 30,58 грн, максимальный – 30,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп. и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп. до 3,742 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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