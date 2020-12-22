Наличные доллар и евро снова дорожают

Во вторник, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 17,1 коп и составляет 28,018 грн. Курс продажи вырос на 17,35 коп – до 28,347 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,8 грн, максимальный – 28,16 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный – 28,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,65 коп и составляет 33,9945 грн. Средний курс продажи вырос на 19 коп и составляет 34,5615 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,4 грн, максимальный – 34,25 грн. Для продажи минимальный курс – 34,37 грн, максимальный – 34,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1 коп и составляет 3,384 грн. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 3,854 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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