Наличные доллар и евро снова подешевели

В пятницу, 5 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7,65 коп и составляет 27,5755 грн. Курс продажи упал на 7,4 коп – до 27,8245 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,64 грн. Для продажи минимальный курс – 27,76 грн, максимальный – 27,93 грн.

Средний курс покупки евро упал на 33,4 коп и составляет 32,8685 грн. Средний курс продажи упал на 29 коп и составляет 33,363 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,7 грн, максимальный – 33,12 грн. Для продажи минимальный курс – 33,12 грн, максимальный – 33,67 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,383 грн. Средний курс продажи упал также на 1,5 коп и составляет 3,831 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,95 грн.

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Анна Ишутина

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