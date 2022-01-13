Наличные доллар и евро стабильно дорожают

В четверг, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 12,8 коп. и составляет 27,661 грн. Курс продажи вырос на 11,6 коп. и составляет 27,9065 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,75 грн. Для продажи минимальный курс – 27,8 грн, максимальный – 28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 35,2 коп. и составляет 31,4735 грн. Средний курс продажи вырос на 39,4 коп. и составляет 31,9415 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,1 грн, максимальный – 31,65 грн. Для продажи минимальный курс – 31,75 грн, максимальный – 32,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп. и составляет 3,318 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп. до 3,791 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,9 грн.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.