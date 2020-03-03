Наличные доллар и евро стремительно дорожают

Во вторник, 3 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос нс 19,0 коп и составляет 24,6803 грн. Курс продажи вырос на 20,7 коп – до 25,0043 грн. Максимальный курс покупки составил 24,83 грн, минимальный курс продажи – 24,89 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 37,63 коп и составляет 27,2773 грн. Средний курс продажи вырос на 40,37 коп до 27,8217. Продать евро дороже можно за 27,59 грн, купить дешевле – за 27,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 3,366 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 3,805 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,62 грн.