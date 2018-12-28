Наличные доллар и евро стремительно взлетели

В пятницу, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 18,63 коп до 27,4070 грн. Курс продажи вырос на 19,97 коп – до 27,7997 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,6 грн, минимальный курс продажи – 27,65 рн.

Средний курс покупки евро вырос на 29,57 коп и составляет 31,1720 грн, средний курс продажи вырос на 36,57 коп до 31,8650. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле – также за 31,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 3,600 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 4,090 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,87 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,98 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)