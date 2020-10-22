Наличные доллар и евро в банках подешевели

В четверг, 22 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,1 коп и составляет 28,14 грн. Курс продажи упал на 4,9 коп – до 28,416 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,26 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,52 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,8 коп и составляет 33,1225 грн. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 33,6605 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,86 грн, максимальный – 33,35 грн. Для продажи минимальный курс – 33,55 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,5 коп и составляет 3,347 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,775 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.