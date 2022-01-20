Наличные доллар и евро в банках подешевели

В четверг, 20 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,75 коп. и составляет 28,1935 грн. Курс продажи упал на 11 коп. и достиг 28,4395 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 28,06 грн, максимальный – 28,27 грн. Для продажи минимальный курс – 28,37 грн, максимальный – 28,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,7 коп. и составляет 31,882 грн. Средний курс продажи упал на 13,25 коп. и достиг 32,299 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,7 грн, максимальный – 32,03 грн. Для продажи минимальный курс – 32,2 грн, максимальный – 32,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп. и составляет 3,295 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп. - до 3,795 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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