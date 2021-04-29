Наличные доллар и евро в банках подорожали

В четверг, 29 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,15 коп и составляет 27,623 грн. Курс продажи вырос на 0,9 коп – до 27,865 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,7 грн. Для продажи минимальный курс – 27,8 грн, максимальный – 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,3 коп и составляет 33,3155 грн. Средний курс продажи вырос на 13,15 коп и составляет 33,7805 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,46 грн. Для продажи минимальный курс – 33,6 грн, максимальный – 33,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,347 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,805 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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