Наличные доллар и евро в банках подорожали

В понедельник, 18 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,8 коп. и составляет 26,272 грн. Курс продажи вырос на 1,3 коп. – до 26,4925 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,15 грн, максимальный – 26,32 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,85 коп. и составляет 30,257 грн. Средний курс продажи вырос на 8,1 коп. и составляет 30,685 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,9 грн, максимальный – 30,4 грн. Для продажи минимальный курс – 30,52 грн, максимальный – 31,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1 коп. и составляет 3,316 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп. до 3,756 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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