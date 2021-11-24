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Наличные доллар и евро в банках продолжают дорожать

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 12:07
Наличные доллар и евро в банках продолжают дорожать - Фото
Фото: unsplash.com

В среду, 24 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 10,2 коп. и составляет 26,8025 грн. Курс продажи вырос на 7,6 коп. и составляет 27,0565 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,92 грн. Для продажи минимальный курс – 26,95 грн, максимальный – 27,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,25 коп. и составляет 30,012 грн. Средний курс продажи вырос на 6,5 коп. и составляет 30,4465 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,9 грн, максимальный – 30,18 грн. Для продажи минимальный курс – 30,3 грн, максимальный – 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп. и составляет 3,263 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп. до 3,729 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина
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