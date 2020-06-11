Наличные доллар и евро вновь дешевеют

В четверг, 11 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,63 коп и составляет 26,4630 грн. Курс продажи упал на 5,33 коп – до 26,7183 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,3 грн, максимальный - 26,57 грн. Для продажи минимальный курс – 26,62 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,97 коп и составляет 29,6933 грн. Средний курс продажи упал на 4,40 коп и составляет 30,2997 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,0 грн, максимальный - 29,96 грн. Для продажи минимальный курс – 30,15 грн, максимальный - 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,298 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,895 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,79 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.