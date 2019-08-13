Наличные доллар и евро вновь подешевели

Во вторник, 13 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,07 коп и составляет 25,0720 грн. Курс продажи упал на 1,83 коп – до 25,4297 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,2 грн, минимальный курс продажи – 25,24 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,57 коп и составляет 27,9740 грн. Средний курс продажи упал на 3,33 коп до 28,5243. Продать евро дороже можно за 28,15 грн, купить дешевле – за 28,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,4 коп и составляет 3,523 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,1 коп и составляет 3,980 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,85 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)