Наличные доллар и евро вновь подешевели

В среду, 3 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,2 коп и составляет 27,743 грн. Курс продажи упал на 5,15 коп – до 27,992 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,8 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,4 коп и составляет 33,339 грн. Средний курс продажи упал на 1,15 коп и составляет 33,7975 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,56 грн. Для продажи минимальный курс – 33,62 грн, максимальный – 33,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,402 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 3,85 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,74 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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