Наличные доллар и евро вновь подешевели

В четверг, 4 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2 коп и составляет 26,172 грн. Курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 26,384 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,1 грн, максимальный – 26,23 грн. Для продажи минимальный курс – 26,3 грн, максимальный – 26,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,25 коп и составляет 30,1775 грн. Средний курс продажи упал на 5,85 коп и составляет 30,5375 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30 грн, максимальный – 30,3 грн. Для продажи минимальный курс – 30,33 грн, максимальный – 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,309 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп до 3,751 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.