Наличные доллар и евро вновь подешевели

В понедельник, 13 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 14,1 коп. и составляет 26,798 грн. Курс продажи упал на 13,35 коп. и составляет 27,047 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,95 грн, максимальный – 27,22 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17 коп. и составляет 30,1445 грн. Средний курс продажи упал на 16,5 коп. и составляет 30,5585 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30 грн, максимальный – 30,25 грн. Для продажи минимальный курс – 30,38 грн, максимальный – 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,1 коп. и составляет 3,271 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп. до 3,766 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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