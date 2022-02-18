Наличные доллар и евро вновь подорожали

В пятницу, 18 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 16,65 коп. и составляет 28,225 грн. Курс продажи вырос на 19,4 коп. и составляет 28,5675 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,25 грн. Для продажи минимальный курс – 28,43 грн, максимальный – 28,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,45 коп. и составляет 31,994 грн. Средний курс продажи вырос на 21,25 коп. и составляет 32,5145 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,82 грн, максимальный – 32,15 грн. Для продажи минимальный курс – 32,28 грн, максимальный – 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп. и составляет 3,324 грн. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп. и составляет 3,807 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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