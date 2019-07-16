Наличные доллар и евро выросли в цене

Во вторник, 16 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,93 коп и составляет 25,7163 грн. Курс продажи вырос на 3,0 коп – до 26,0407 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,86 грн, минимальный курс продажи – 25,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,57 коп и составляет 28,8140 грн. Средний курс продажи вырос на 0,03 коп до 29,3633. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле – за 29,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,683 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,154 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)