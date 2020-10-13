Наличные курсы: доллар и евро вновь дорожают

Во вторник, 13 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,1 коп и составляет 28,165 грн. Курс продажи вырос на 3,8 коп – до 28,4375 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,27 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,65 коп и составляет 33,0075 грн. Средний курс продажи вырос на 2,6 коп и составляет 33,5325 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,36 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,327 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 3,773 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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