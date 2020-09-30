Наличные курсы: доллар и евро вновь подорожали

В среду, 30 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,05 коп и составляет 28,19 грн. Курс продажи вырос на 5,02 коп – до 28,4355 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,05 грн, максимальный – 28,26 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,24 коп и составляет 32,8145 грн. Средний курс продажи вырос на 19,84 коп и составляет 33,3605 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,45 грн, максимальный – 33,05 грн. Для продажи минимальный курс – 33,15 грн, максимальный – 33,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп и составляет 3,285 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,754 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,59 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.