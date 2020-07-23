Наличные курсы доллара и евро продолжают расти

В четверг, 23 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9,06 коп и составляет 27,738 грн. Курс продажи вырос на 10,8 коп – до 28,1075 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,6 грн, максимальный - 27,85 грн. Для продажи минимальный курс – 28,0 грн, максимальный – 28,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 23,13 коп и составляет 31,785 грн. Средний курс продажи вырос на 26,99 коп и составляет 32,4925 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,1 грн, максимальный - 32,15 грн. Для продажи минимальный курс – 32,2 грн, максимальный - 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 3,474 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 3,973 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,32 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,83 грн. Для продажи минимальный курс – 3,9 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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