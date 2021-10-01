Наличные курсы доллара и евро снижаются

В пятницу, 1 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,32 коп. и составляет 26,4638 грн. Курс продажи вырос на 1,04 коп. – до 26,7219грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,03 грн, максимальный – 26,57 грн. Для продажи минимальный курс – 26,63 грн, максимальный – 27,08 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,19 коп. и составляет 30,5681 грн. Средний курс продажи упал на 7,02 коп. и составляет 31,0048 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,14 грн, максимальный – 30,7 грн. Для продажи минимальный курс – 30,85 грн, максимальный – 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,285 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп. до 3,739 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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