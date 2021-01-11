Наличные курсы доллара и евро снизились

В понедельник, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,4 коп и составляет 28,119 грн. Курс продажи упал на 2,75 коп – до 28,452 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,22 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,62 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,6 коп и составляет 34,09 грн. Средний курс продажи упал на 20,6 коп и составляет 34,7945 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,65 грн, максимальный – 34,3 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 35,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,395 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,896 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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